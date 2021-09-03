Мельбурн, Австралия, 3 сентября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Не вакцинированным от COVID-19 жителям Виктории (юго-восток Австралии) будет запрещено посещать «многие места» после того, как штат снимет значительную часть антикоронавирусных ограничений при достижении целевых показателей по вакцинации. Об этом 3 сентября в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Виктории Дэниэл Эндрюс, передает телеканал Nine News.

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Так, Эндрюс предупредил жителей Виктории, что, как только штат достигнет 80-процентного целевого показателя по числу полностью привитых граждан, непривитые граждане вряд ли смогут воспользоваться такими свободами, как посещение различных мероприятий, включая спортивные матчи, концерты, и даже посещение ресторанов и пабов.

«При 70% и более 80% полностью вакцинированных у нас будет возможность открыть некоторые сектора экономики Виктории для тех, кто был вакцинирован … Но важнейшей частью наших ответных мер станет запрет на посещение многих мест для тех, кто не вакцинирован», — предупредил Эндрюс.