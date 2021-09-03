Москва, 3 сентября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. До конца нынешнего года должно произойти взаимное признание российских и зарубежных вакцин от COVID-19. Об этом 3 сентября заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во время своего выступления на онлайн-марафоне «Новое Знание».

Vk.com/irina potehina Вакцина от коронавируса «Спутник V»

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"Безусловно, взаимопризнание вакцин — это вопрос этого года, и он будет связан с тем, что страны поймут, что нельзя идти на поводу у ряда компаний «большой фармы», которые пытаются ограничить другие вакцины», — сказал он.

Кроме того, Дмитриев указал, что в данный момент этому препятствуют попытки ряда крупных фармакологических компаний по ограничению распространения российского препарата «Спутник V», которые делаются для того, чтобы занять рынки вакцин.

Также глава РФПИ уточнил, что в настоящее время российская вакцина зарегистрирована уже в 70 странах, показав повышенную эффективность против штамма SARS-CoV-2 «Дельта» в сравнении с препаратом американской компании Pfizer.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в настоящее время в восьми российских регионах зафиксирован рост заболеваемости COVID-19, в остальных отмечается снижение либо отсутствие такого роста.