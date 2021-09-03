Кишинёв, 3 сентября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Армия Молдавии должна быть модернизирована и обеспечена передовым вооружением, чтобы защищать независимость республики. Об этом заявила президент страны Майя Санду на протокольной церемонии по случаю годовщины образования Национальной армии, которую отмечают 3 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

«Это (модернизация армии, — прим. ИА REGNUM) — приоритеты на данный момент. Как только это будет достигнуто, Национальная армия станет силой, способной реагировать на вызовы безопасности, но также и на ожидания страны и общества», — сказала Санду.

Она отметила, что в вооруженных силах Молдавии пройдет реформа. Также президент сообщила, что нужно проанализировать состав и структуру всех институтов государственной безопасности и обороны в стране.

Стоит отметить, что Национальная армия Молдавии была образована 3 сентября 1991 года. Соответствующий указ подписал тогдашний президент республики Мирча Снегур.