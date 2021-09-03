Канберра, 3 сентября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Правительство Тасмании (островной штат, расположенный к югу от австралийского материка) 3 сентября приняло решение сделать прививки от COVID-19 обязательными для всех медицинских работников. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Epa.gov Вакцина от COVID-19

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Выступая перед журналистами, исполняющий обязанности премьер-министра штата Джереми Роклифф заявил, что получение первого компонента или подтверждение о записи для его получения потребуется от медиков до 31 октября этого года.

Отмечается, что требование об обязательной иммунизации распространяется на всех медицинских работников, работающих как в государственных, так и в частных учреждениях.

Ранее правительство Тасмании объявило, что вакцинация от COVID-19 для детей в возрасте от 12 до 15 лет начнется с 13 октября.