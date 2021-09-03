Москва, 3 сентября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Финалы командных соревнований Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters в категориях «Кино», «Театр» и «Музыка» состоятся в Москве 3 и 4 сентября. Об этом 3 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Награждение победителей чемпионата ArtMasters 2020

При этом в каждой из категорий будут принимать участие по пять команд, сформированных путем жеребьевки в июле на площадке арт-кластера «Таврида». В то же время, финалисты бэкстейдж-компетенций чемпионата ArtMasters объединились с резидентами арт-кластера «Таврида» для того, чтобы создать музыкальные клипы и короткометражные фильмы, а для постановки театральных отрывков к участникам присоединились молодые режиссеры фестиваля «Уроки режиссуры».

Финал командных соревнований ArtMasters начнется 3 сентября в 14:00 во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК), когда команды направления «Музыка» представят жюри и почетным гостям клипы, снятые для исполнителей Daasha, Никита Киоссе и Дина Гарипова, и групп «Город 312» и «JukeboxTrio». Лучший клип будет представлен на гала-концерте чемпионата ArtMasters на Новой сцене Большого театра 6 сентября, а также попадет в ротацию музыкальных каналов.

В экспертное жюри вошли руководитель «Продюсерского центра Игоря Матвиенко», композитор и продюсер Игорь Матвиенко; генеральный директор «Европейской медиагруппы» Роман Емельянов; заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Юлия Голубева; генеральный продюсер «СберЗвук» Сергей Балдин; генеральный директор «Первого музыкального издательства» Мария Опарина; продюсер «Первого музыкального издательства» Ирэна Кобалия; генеральный директор лейбла «А+» Артем Боровков; а также главный эксперт Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters в компетенции «Клипмейкер» Елена Кипер.

Кроме того, 3 сентября в 18:00 во ВГИК состоится финал по направлению «Кино». Команды покажут вертикальные короткометражные сериалы социальной направленности на тему «Преображая мир», хронометраж которых составит 5−10 минут. Фильм-победитель будет показан на онлайн-платформах кино.

В экспертное жюри этой категории вошли генеральный директор ГМП КИТ Андрей Терешок; исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова; председатель экспертного совета Фонда Кино, секретарь Союза кинематографистов России, член президиума Национальной Академии кинематографических искусств и наук России Леонид Верещагин; главный эксперт чемпионата ArtMasters в компетенции «Медиакомпозитор» Иван Бурляев; и председатель совета директоров АО «Ленфильм» Федор Бондарчук.

Помимо этого, 4 сентября в 19:00 в Электротеатре Станиславский состоится финал командных соревнований по направлению «Театр». Финалисты чемпионата ArtMasters совместно с фестивалем «Уроки режиссуры» и резидентами арт-кластера «Таврида» покажут пять театральных отрывков по произведениям А.Н. Островского и Ф.М. Достоевского. Режиссерами постановок выступили Егор Равинский, Артем Галушин, Кристина Звыкова, Грета Шушчевичуте и Михаил Милькис.

Победители командных соревнований получат грант на постановку спектакля на сцене одного из крупнейших федеральных театров (Малый театр, театр имени Евгения Вахтангова, театр «Практика», МХАТ им. А.П. Чехова, Электротеатр Станиславского, РАМТ).

В жюри, которое будет оценивать работы в этой категории, вошли ректор Российского института театрального искусства — ГИТИСа, председатель Экспертного Совета чемпионата ArtMasters Григорий Заславский; ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова; президент Ассоциации учебных заведений искусства и культуры Владимир Малышев; ректор Театрального института им. Б. Щукина Евгений Князев; ректор Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина Борис Любимов; театральный критик, профессор Школы-студии МХАТ, доктор искусствоведения Ольга Егошина; директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, член Оргкомитета чемпионата ArtMastersКирилл Крок, ректор Школы-студии МХАТ, народный артист РФ; художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков; и директор АНО «АртМастерс» Борислав Володин.