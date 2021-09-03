Ростов-на-Дону, 3 сентября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону временно прекращена вакцинация препаратом «КовиВак». Об этом сообщает городское управление здравоохранения.

Zdrav.nso.ru Вакцина «КовиВак»

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«[Препарата] нет в городе, даты поступления нам неизвестны», — уточняет горздрав.

ИА REGNUM напоминает, что в конце июля Ростовская получила четыре вида антиковидной вакцины. Ростовчанам было доступно 5 000 доз «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), 4 000 доз «Спутник-лайт», 3 100 доз «ЭпивакКорона» и 900 доз «КовиВак.

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