Канберра, 3 сентября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Согласно положениям национального плана Австралии по снятию ограничений, жителям Сиднея может быть разрешено выезжать за границу до того, как им будет предоставлена возможность поехать в австралийский Перт. Выступая на пресс-конференции 3 сентября, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что не видит в этом ничего удивительного. Об этом сообщил телеканал Nine News.

DO'Neil Флаг Австралии

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«Можете ли вы представить себе, что один штат, скажем, Новый Южный Уэльс, который достигнет более 80% [вакцинированных], снимет все ограничения, не дожидаясь тех штатов, которые не хотят их снимать», — спросили Моррисона.

«Да, могу … В национальном плане это очень четко прописано», — ответил премьер-министр.

По его словам, все штаты и территории Австралии согласились с национальным планом, какой бы парадоксальный он не был, когда тот был представлен федеральным правительством.

«Это план, благодаря которому Австралия снова снимет ограничения и снова двинется вперед», — отметил Моррисон.