Джакарта, 3 сентября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Торгово-промышленная палата Индонезии и Федерация торгово-промышленных палат ОАЭ намерены увеличить торговлю и инвестиции между двумя странами, сообщает Antara.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дубай, ОАЭ

«Cтороны видят потенциал, который является взаимовыгодным для обеих стран», — отметили в Торгово-промышленной палате Индонезии.

Обязательство о сотрудничестве было реализовано путем подписания меморандума о взаимопонимании, которое состоялось в Богоре 2 сентября.

Индонезия поощряет развитие индустрии здравоохранения, продовольственной безопасности, а также развитие энергетической отрасли, такой как солнечная энергия.

Кроме того, Индонезия и ОАЭ будут помогать друг другу и участвовать в торговых ярмарках, конференциях, семинарах, связанных с торговлей, инвестициями и экономикой, проводимых в своих странах.

Предприниматели из ОАЭ заинтересованы в инвестировании в Индонезию в рамках ускорения восстановления экономики во время пандемии. Общий товарооборот между Индонезией и ОАЭ в период с января по июнь 2021 года достиг $1,86 млрд. Экспорт Индонезии в ОАЭ составил $0,85 млрд.