Канберра, 3 сентября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Четыре миллиона дополнительных доз вакцины от COVID-19 производства Pfizer будут отправлены в Австралию в этом месяце в рамках соглашения об обмене вакцинами с Великобританией. Об этом 3 сентября в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, передает телеканал Nine News.

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«Таким образом, сегодня у нас есть еще миллиона причин для надежды … Самолет сейчас находится на взлетно-посадочной полосе. Он вылетит завтра (4 сентября — прим. ИА REGNUM)», — отметил Моррисон.

Данная партия будут распределена по штатам и территориям Австралии из расчета на душу населения. Отмечается, что сделка по обмену вакцинами не означает, что Австралия получит больше доз, но увеличивает их количество, доступное сейчас.

Ранее Австралия заключила аналогичную сделку с Сингапуром.