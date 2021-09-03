Партию вакцины Moderna доставили в Южную Корею
Сеул, 3 сентября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. 3 сентября в Южную Корею доставили 905 тыс. доз вакцины американской компании Moderna. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.
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По данным источников, груз прибыл в международный аэропорт Инчхон в 12:10 по местному времени.
Как сообщало ИА REGNUM, по итогам переговоров представителей правительства Южной Кореи и компании Moderna была достигнута договорённость о поставке 7 млн доз вакцины.
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Известно, что 23 августа в страну завезли 1 млн 17 тыс. доз, а 2 сентября— 1 млн 21 тыс. доз. Таким образом, к настоящему моменту из обговорённого объёма Южная Корея получила 2,94 млн доз вакцины Moderna.
К настоящему моменту правительство Южной Кореи заключило контракты на поставку в общей сложности 193,4 млн доз различных вакцин от COVID-19, в том числе AstraZeneca, Moderna, Janssen и Novavax.