Сеул, 3 сентября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. 3 сентября в Южную Корею доставили 905 тыс. доз вакцины американской компании Moderna. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

(сс) Staff Sgt. Betty Chevalier Вакцина Moderna

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По данным источников, груз прибыл в международный аэропорт Инчхон в 12:10 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам переговоров представителей правительства Южной Кореи и компании Moderna была достигнута договорённость о поставке 7 млн доз вакцины.

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Известно, что 23 августа в страну завезли 1 млн 17 тыс. доз, а 2 сентября— 1 млн 21 тыс. доз. Таким образом, к настоящему моменту из обговорённого объёма Южная Корея получила 2,94 млн доз вакцины Moderna.

К настоящему моменту правительство Южной Кореи заключило контракты на поставку в общей сложности 193,4 млн доз различных вакцин от COVID-19, в том числе AstraZeneca, Moderna, Janssen и Novavax.