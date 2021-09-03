Сидней, Австралия, 3 сентября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. За последние сутки в Новом Южном Уэльсе (юго-восток Австралии) зарегистрирован рекордный 1 431 новый случай заражения коронавирусом и еще 12 случаев смерти от COVID-19. Выступая на пресс-конференции 3 сентября, премьер-министр штата Глэдис Бережиклян отметила, что эпидемиологическая ситуация в Сиднее ухудшится в ближайшие недели. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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«Следующие две недели, вероятно, будут наихудшими с точки зрения количества заболевших … Но, как я уже сказала, нам нужно сосредоточить внимание не на количестве случаев, а на том, сколько людей находится в наших больницах и отделениях реанимации», — заявила Бережиклян.

Бережиклян еще раз повторила свое опасение, что в октябре в Сиднее будет регистрироваться больше случаев заражения и смертей, чем когда-либо прежде. Но она также отметила, что система здравоохранения «готовилась к такому ухудшению эпидемиологической ситуации в течение 18 месяцев».