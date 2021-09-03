Стокгольм, 3 сентября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Выступая на пресс-конференции 2 сентября, представитель Агентства общественного здравоохранения Швеции Карин Тегмарк Виселл заявила, что в стране было обнаружено 15 случаев заражения «Мю"-вариантом коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Всего у нас 15 случаев. Их выявили несколько месяцев назад в различных регионах. Каждую неделю появляется еще несколько случаев, но со временем их больше становиться не будет», — заявила Виселл.

Напомним, что в конце августа ВОЗ отнесла «колумбийский» штамм коронавируса SARS-CoV-2 в список вариантов, представляющих особый интерес, и присвоила ему греческую букву «Мю».

»Мы внимательно отслеживаем все варианты, которые ВОЗ классифицирует как представляющие особый интерес. Но этот конкретный вариант не вызывает опасений», — заверила Виселл.