Сухум, 3 сентября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. 93 новых случая заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение суток 2 сентября в ходе 323 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 208 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 34 человека.

С начала пандемии в Абхазии выявили 25 417 носителей SARS-CoV-2. Из них 21 399 признаны выздоровевшими, в том числе 19 — в течение последних суток. Всего в стране зарегистрировали 384 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19. За последние сутки зафиксировали три таких случая.

Днём ранее в Абхазии сообщили, что за сутки выявили 125 новых носителей коронавируса в результате 562 исследований. Случаев смерти пациентов с COVID-19 зарегистрировано не было.

Стоит отметить, что ранее президент Абхазии Аслан Бжания на встрече с замминистра экономического развития России Дмитрием Вольвачем заявил, что в республике не хватает вакцины от COVID-19.