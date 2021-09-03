Сухум, 3 сентября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. В Абхазии не хватает вакцины от COVID-19 для продолжения прививочной кампании. Об этом, как передаёт агентство «Апсныпресс», сообщил 2 сентября президент республики Аслан Бжания на встрече с замминистра экономического развития России Дмитрием Вольвачем, прибывшим с рабочим визитом в Сухум.

Presidentofabkhazia.org Аслан Бжания

«Дважды мы получили противовирусную вакцину, но вопрос вакцинации всё ещё остро стоит в республике, и мы хотели бы вас об этом проинформировать», — сказал Бжания.

Он отметил, что в Москве знают об этом, и попросил помочь с тем, чтобы в Абхазию пришла новая партия препарата в сентябре. Глава республики также поблагодарил Россию за помощь в борьбе с пандемией, в том числе за предоставление полевого госпиталя Минобороны РФ для лечения пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что в апреле в Абхазию из России поступила партия вакцины «Спутник V» в количестве 6,5 тыс. доз. Вторую партию в количестве 5 тыс. доз в республику доставили в начале августа в виде спонсорской помощи абхазской диаспоры в Москве.