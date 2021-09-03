Джакарта, 3 сентября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индонезии объявило о новых случаях заражения коронавирусом среди индонезийских граждан за границей, сообщает Kompas.

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Новые случаи заражения коронавирусом выявили на Тайване. С учетом этого, общее число индонезийских граждан, подвергшихся воздействию коронавируса за границей, составляет 5860 человек.

Побороть коронавирус за границей смогли 4951 гражданин Индонезии, 238 жителей скончались, а 671 человек находится на лечении.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия достигла цели вакцинации, установленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).