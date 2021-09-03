Кишинёв, 3 сентября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 2 сентября выявили 787 случаев заражения коронавирусом в ходе 7005 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 268 892 носителя SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 257 984 человека, в том числе 312 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 1015 пациентов с COVID-19, из которых 81 находится в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6411 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки в стране зафиксировали пять таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 579 заражений коронавирусом в результате проведения 4877 тестов. Выздоровевшими врачи признали 238 человек, скончались паять пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что в Молдавии ухудшается эпидемиологическая обстановка. В стране могут ввести «красный код» и ужесточить карантинные меры.