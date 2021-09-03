Москва, 3 сентября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. По итогам первых шести месяцев 2021 года на российском авторынке было продано 291,4 тыс. новых легковых машин с механической трансмиссией. Об этом сообщает агентство «Автостат».

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Отмечается, что доля автомобилей с механической коробкой переключения передач на авторынке в России по итогам первой половины 2021 года составила 36%.

Большая часть от проданных в России автомобилей с «механикой» — это машины марки Lada. За отчетный период автомобилей отечественного бренда было продано 174,5 тыс. экземпляров. Это 90% от общего объёма реализации автомобилей Lada.

На втором месте оказалась компания Renault, продажи которой составили за первое полугодие в России 46,8 тыс. единиц. Отмечается, что 67% от всех проданных машин марки приходятся на автомобили с механической трансмиссией. Следом идут: Hyundai (15,1 тыс. шт.) и Skoda (10,9 тыс. ед.).

Напомним, за первое полугодие 2021 года в России было продано около 520 тыс. новых автомобилей с «автоматом». Доля автомобилей с «автоматом» соответствует 64% от всего объёма проданных новых машин на российском рынке за отчетный период.

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