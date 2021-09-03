Москва, 3 сентября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Нефть сорта Brent, 2 сентября подорожала на 2,15%, до $72,79 за баррель. Повышению котировок способствовали снижение индекса доллара и запасов нефти в США (-7,17 млн баррелей) на прошлой неделе, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Доллар США дешевеет по всему спектру рынка перед отчетом Non-Farm Payrolls. Неоднозначная статистика, которая вышла, на этой неделе указывает на то, что ФРС не станет торопиться с сокращением стимулирующих программ.

Сегодня, 3 сентября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $73. Доллар остается под давлением, чем оказывает поддержку нефтяному рынку. Техническая картина благоприятная для продолжения роста.

Негативным фактором для нефти остается напряженная ситуация с быстрым распространением нового штамма коронавируса «Дельта». Он является доминирующим во всех странах, который преодолевает вакцинную защиту у привитых людей.

Сейчас фокус внимания трейдеров направлен на американскую статистику, поэтому у покупателей будет возможность закрепиться выше $74 на слабости доллара.

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