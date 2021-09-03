Москва, 3 сентября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. В настоящее время в восьми российских регионах зафиксирован рост заболеваемости COVID-19, в остальных отмечается снижение либо отсутствие такого роста. Об этом 3 сентября сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области Анна Попова

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"На сегодняшний день у нас восемь субъектов всего в стадии роста. И 47 субъектов в стадии снижения. А 30 остаются на плато, то есть нет пока динамики ни вверх, ни вниз», — сказала она.

Также Попова добавила, что она надеется на то, что остающиеся на плато по заболеваемости COVID-19 регионы РФ справятся с этой ситуацией, что будет способствовать только снижению вызова нового заболевания, и отметила, что в этом положительную роль, по ее мнению, играет вакцинация.

Кроме этого, глава Роспотребнадзора отметила, что, как правило, усиление сезонных инфекций происходит во второй декаде сентября и потому в этот период можно ожидать новой волны COVID-19.

«Когда люди возвращаются из отпусков, дети возвращаются в школу, собираются трудовые коллективы, они обмениваются не только информацией о летнем отдыхе, но и вирусной информацией, микробактериальной информацией порой. <…> И вот такой обмен приводит, конечно, к увеличению числа заболеваний. Во всех коллективах», — уточнила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков назвал самую подходящую для детей из группы риска российскую вакцину от COVID-19.