Владивосток, 3 сентября, 2021, 07:57 — ИА Регнум. Решение вопроса об отсрочке проверок бизнеса в России согласился отложить на один год президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил 3 сентября в ходе встречи с модераторами ключевых и спикерам Восточного экономического форума (ВЭФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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По мнению главы государства, пятилетний срок, на который предлагается ввести отсрочку, слишком большой по времени и необходимо изучить работу инвесторов на текущем этапе.

«Пять лет — это конечно, большой срок… Нам нужно посмотреть, как инвесторы реализуют заявленные планы. И как они пользуются теми мерами поддержки, которые в целом проработаны и это такой инструментарий, на мой взгляд, очень хороший. Поэтому действительно давайте через год вернемся к этому предложению», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября Владимир Путин заявил о важности ВЭФ для российского и иностранного бизнеса, а также для властей и жителей Дальнего Востока.