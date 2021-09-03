Тегеран, , 07:35 — REGNUM 2 сентября ведущий иранский эксперт по стратегическим вопросам Мохсен Пакаейн заявил, что для укрепления отношений с соседями необходима политическая воля стран региона. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В интервью журналистам IRNA Пакаейн подчеркнул, что экономики Ирана и соседних государств дополняют друг друга.

Он также отметил, что для формирования политической воли различных сторон действующее правительство должно активизировать дипломатические консультации и уменьшить бюрократические барьеры.

Иранский эксперт подчеркнул, что взаимодействие с соседними странами во все периоды после Исламской революции было одним из главных приоритетов дипломатии Ирана.

«13-е правительство также рассмотрело этот вопрос», — сказал он, отметив, что новый министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан принял данный принцип во внимание, заявив, что укрепление связей с государствами Ближнего Востока представляет особый интерес Исламской Республики Иран.