Тегеран, 3 сентября, 2021, 07:36 — ИА Регнум. 2 сентября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране увеличилось до 108 988, причем 595 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 595 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 108 988 человек», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 30 279 новых случаев заражения COVID-19, при этом 4 544 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 4 269 508 пациентов из общего числа 5 055 512 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

7 831 пациент с COVID-19 находится в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 19 149 847 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса.