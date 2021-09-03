Тегеран, 3 сентября, 2021, 07:36 — ИА Регнум. Иранский актер Хади Эфтехарзаде получил почетную награду за роль в драме «Уголь» на испанском кинофестивале. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 2 сентября.

Актёр получил награду за лучшую мужскую роль на международном кинофестивале ImagineIndia в Мадриде.

Сюжет кинематографической работы разворачивается в сельской местности на северо-западе Ирана, где Гейрат, скромный производитель древесного угля, попадает в трагическую ситуацию после того, как его сын, приговоренный к тюремному заключению, бежит в Азербайджан. 86-минутный художественный фильм был написан и поставлен режиссером Эсмей Монсефом.

Родившийся в городе Мараге в 1967 году, Эфтехарзаде также получил награду за лучшую мужскую роль на 45-м фестивале наций (фестивале короткометражных фильмов в Австрии) за роль в фильме «Кладбищенские люди» в 2017 году.