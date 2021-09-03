Новосибирск, 3 сентября, 2021, 06:55 — ИА Регнум. В Новосибирской области возобновили диспансеризацию и профосмотры взрослого населения. Для тех, кто перенёс короновирус, список стандартных исследований расширили, чтобы выявить возможные осложнения после болезни. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уточняется, что пройти углубленный медосмотр можно по месту прикрепления в любой взрослой поликлинике. Фонд ОМС уже передал в медорганизации список новосибирцев, переболевших COVID-19.

«Для нас сейчас актуально также, как для пациентов, провести комплекс этих обследований и установить либо уже возникшие после перенесённого коронавируса заболевания, либо риски возникновения новых заболеваний, как осложнений, — прокомментировала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова. — Если у нас нет данных о гражданине в федеральном регистре или в списках от территориального фонда ОМС о том, что он официально перенёс новую коронавирусную инфекцию, он может написать заявление на имя руководителя медорганизации, предъявить любые документы, подтверждающие, что он переболел, и он сможет пройти углубленную диспансеризацию. Отказов при наличии заявления и каких-то доказательств, что человек перенес коронавирусную инфекцию, быть не должно».

Она отметила, что если пациент за последний год не был на обычной диспансеризации или профосмотре, нужно будет пройти сначала стандартные обследования.

В углубленную программу обследования включены дополнительно биохимический анализ крови, D-димер, рентгенография легких, тест с шестиминутной ходьбой, сатурация и объем выдыхаемого воздуха.