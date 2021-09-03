Москва, 3 сентября, 2021, 06:47 — ИА Регнум. Самую подходящую для детей из группы риска российскую вакцину от COVID-19 назвал врач-вирусолог Евгений Тимаков 2 сентября в интервью «Парламентской газете».

Covivac.ru Вакцина «КовиВак»

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По мнению специалиста, детей следует прививать от COVID-19 вакциной «КовиВак», либо другой на аналогичной основе. Тимаков пояснил, что у детей иной, нежели у взрослых, иммунный ответ и иная Т-клеточная память. Для поддержки и стимуляции этой памяти более других детям подходит цельновирионная вакцина «КовиВак», либо другая вакцина на аналогичной основе.

У «КовиВака», по словам врача-вирусолога, менее агрессивное действие, без имитации инфекционного процесса. Вакцина будет тренировать Т-клеточную память. При этом Тимаков уточнил, что для взрослых «КовиВак» может быть недостаточным против штамма «дельта». Самая эффективная российская вакцина против «дельта"-штамма для взрослых — «Спутник V».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что центр имени Чумакова планирует увеличить вдвое производство вакцины «КовиВак».