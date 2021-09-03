Токио, 3 сентября, 2021, 06:41 — ИА Регнум. Решение отказаться от выдвижения своей кандидатуры на выборах лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии принял японский премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, 3 сентября передает телеканал NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Ёсихидэ Суга

Журналисты отмечают, что этим шагом глава правительства фактически отказывается от своего текущего поста. Выборы главы ЛДП должны пройти 29 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября Ёсихидэ Суга заявил, что не будет досрочно распускать нижнюю палату парламента Японии, поскольку это невозможно в условиях тяжелейшей ситуации с распространением коронавируса в стране.