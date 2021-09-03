Новосибирск, 3 сентября, 2021, 05:51 — ИА Регнум. Новосибирские медицинские учреждения, ранее перепрофилированные под коронавирусные госпитали, постепенно возвращаются к основному профилю работы. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Александр Куликов ИА REGNUM В инфекционном госпитале

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"Ситуация с коронавирусом стабильная. Мы продолжаем, учитывая эпидобстановку, восстановление наших стационаров, перевод их на обычную деятельность. Готовы к понедельнику перевести на оказание экстренной помощи больницу скорой помощи № 2, которая ранее была перепрофилирована под ковидный госпиталь. Также приступает к своей профильной деятельности госпиталь ветеранов войн №2, у которого профиль — оказание медицинской помощи ветеранам и по гериатрическому профилю», — уточнила заместитель министра здравоохранения области Елена Аксёнова.

Отметим, что с 1 сентября в Новосибирской области плановая медицинская помощь возобновлена в полном объёме.