Канберра, 3 сентября, 2021, 04:45 — ИА Регнум. Экономика Австралии в 2020 году лишилась 27% китайских инвестиций и вернулась по этому показателю в 2007 год, когда страны налаживали диалог об экономическом сотрудничестве. Об этом 2 сентября сообщило агентство Bloomberg.

Phoenix500 Китай и Австралия

Причина, по которой Китай резко сократил объём инвестиций в австралийскую экономику, — недружественные меры правительства Австралии, которые в Пекине расценили как нарушающие нормальный товарообмен и взаимодействие между двумя странами.

Речь, в частности, идёт о кампании, раздутой в США против корпорации Huawei Technologies Co. Власти Австралии поддержали американцев и в 2018 году запретили китайской компании строить свою сеть 5G. После этого в Канберре неоднократно выступали с различными антикитайскими призывами, например, добивались «независимого расследования» происхождения коронавируса вместе с Соединёнными Штатами.

В августе 2021 года министр иностранных дел Австралии Мариз Пейн заявила, что Китай продолжит диалог об экономическом сотрудничестве только после ответа на 14 претензий по списку, опубликованному в 2020 году.

«Мы не можем выполнить эти условия», — сказала она.

Добавим, Австралия испытывает давление со стороны США и при этом сильно зависит от экспорта сырья (бокситов, угля и железной руды) ведущим экономикам мира. Три четверти всех добываемых бокситов (включая переработанные в глинозём) Австралия поставляет в Китай. Важными направлениями сотрудничества в Канберре считали поставку омаров, вина, ячменя, от которых Пекин уже отказался.