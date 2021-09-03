Вашингтон, 3 сентября, 2021, 04:43 — ИА Регнум. Почти $3 млрд намерены выделить дополнительно на производство вакцин, в том числе от COVID-19, власти США. Об этом 3 сентября сообщил журналистам в ходе брифинга координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Джефф Зинтс.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Вакцины

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Зинтс уточнил, что речь идёт о наращивании производства компонентов, необходимых для выпуска вакцин. В цепочку поставок вакцин планируется вложить около $3 млрд, эти средства будут выделены в ближайшие недели.

Деньги поступят нескольким компаниям, специализирующимся на производстве важнейших составляющих, необходимых для выпуска вакцин. На выделенные средства компании смогут запустить новые производственные линии. Какие именно компании получат дотации, не уточняется.

По словам Зинтса, данная мера позволит Соединённым Штатам лучше подготовиться к возможным угрозам в сфере здравоохранения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что фармкомпании США начали переговоры о выпуске российской вакцины «Спутник V» на экспорт.