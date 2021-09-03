Вашингтон, 3 сентября, 2021, 03:49 — ИА Регнум. Боевик экстремистской группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александ Коти признал все обвинения в похищении и убийстве людей в Сирии, предъявленные ему в федеральном суде Восточного округа штата Вирджиния. Об этом 3 сентября сообщил телеканал NBC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

Коти, бывший ранее гражданином Великобритании, был доставлен в США вместе с другим боевиком ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) аш-Шафи Эльшейхом. Оба террориста входили в ячейку ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая была причастна к убийствам более 20 пленников, в том числе американских журналистов и граждан США.

Оба боевика были захвачены в плен в январе 2018 года отрядами «Сил демократической Сирии», которые поддерживаются Соединёнными Штатами. Осенью 2019 года власти США подтвердили информацию о вывозе Коти и Эльшейха на свою территорию, после чего оба террориста находились под охраной американских военнослужащих. Место размещения боевиков тщательно скрывалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России за первое полугодие 2021 года было предотвращено 18 терактов.