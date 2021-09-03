Нефть ушла в минус — рассмотрен иск от 126 участников рынка
Москва, 3 сентября, 2021, 03:28 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы отклонил иск к небанковской кредитной организации — центральный контрагент «Национальный клиринговый центр», которая принадлежит ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС». Истцами выступали 126 юридических и физических лиц. Они потребовали признания недействительными ряда сделок, связанных с отрицательными ценами на нефть в апреле 2020 года, передаёт ИА REGNUM.
Претензии поступили в суд в конце октября 2020 года. В материалах дела отмечалось, что истцы требуют признать «недействительной экспирацию (исполнение)
Суммы в иске фигурировали как убытки.
Рассмотрев спор, который продлился почти год, судья Иванова приняла решение — «в удовлетворении иска отказать». Полное решение пока не обнародовано. Вердикт может быть обжалован.
Напомним, 20 апреля 2020 года цена на майские фьючерсы на техасскую «легкую» нефть марки WTI ушла в минус.