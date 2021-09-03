Москва, 3 сентября, 2021, 03:05 — ИА Регнум. Некоторые курильщики сильно заблуждаются, утверждая, что их вредная привычка чуть ли не защищает от COVID-19, заявил 3 сентября клинический психолог, доктор психологии Артур Гараганов в интервью радио Sputnik.

Russian.news.cn Заболевший COVID-19

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«Чаще всего люди, страдающие такой формой зависимости, пытаются избежать любых изменений, — объяснил он. — Когда речь идет о том, что нужно сделать что-то, что не входит в их систему координат, они тут же включают психологическое сопротивление, активно выступают против вакцинации и могут находить множество фейковых подтверждений, что никотин якобы может от чего-то защитить».

По словам Гараганова, подобная позиция курильщиков опасна как для них самих, так и для окружающих. И, поскольку любую «официальную» информацию они воспринимают «в штыки», проявить необходимую заботу должны их близкие и родственники.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что курение является фактором риска при заражении коронавирусом. К такому выводу пришли исследователи в Университете Упсалы (Швеция), изучив состояние здоровья 7000 человек. Их выводы неоднократно подтверждали российские специалисты.