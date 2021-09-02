Оттава, 3 сентября, 2021, 02:55 — ИА Регнум. Два грузовых поезда столкнулись в канадском городе Прескот (провинция Онтарио), 2 сентября передал телеканал CTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Железнодорожные перевозки

В результате инцидента сошли с рельсов один из локомотивов и несколько вагонов. При столкновении пострадал один человек. Он получил незначительные травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа недалеко от города Домажлице на западе Чехии столкнулись два пассажирских поезда. Жертвами столкновения стали два человека. Еще семь человек пострадали.