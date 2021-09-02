Москва, 3 сентября, 2021, 01:43 — ИА Регнум. Неполадки в работе сервиса устранила социальная сеть «ВКонтакте». Об этом 3 сентября сообщила пресс-служба компании.

«Вконтакте»

По данным портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, сбой в работе социальной сети начался вечером 2 сентября. К 23:26 мск поступило 2 867 отчётов о неполадках в работе сервиса. Чаще всего жалобы поступали от пользователей, проживающих в Москве и Санкт-Петербурге.

Основная часть пользователей (86%) сообщали о сбоях в работе сайта социальной сети. У 9% возникли трудности с авторизацией и входом в соцсеть, ещё от 4% поступили жалобы на трудности с отправкой сообщений.

Руководство «ВКонтакте» заверило, что в настоящее время всё работает корректно, все возникшие неполадки оперативно устранены.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сбое в работе социальной сети Instagram.