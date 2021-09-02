Москва, 3 сентября, 2021, 01:10 — ИА Регнум. За первое полугодие 2021 года было предотвращено 18 террористических актов в России. Об этом 2 сентября сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв в телеграм-канале комитета.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борьба с терроризмом

Пискарёв отметил, что, по данным Генпрокуратуры РФ, с января по июль текущего года в России были предотвращены на стадии подготовки 18 из 19 преступлений, совершённых по статье «Террористический акт». Пискарёв уточнил, что в 2020 году на стадии подготовки были пресечены 72 из 75 терактов.

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции пояснил, что существенное снижение количества преступлений террористической направленности насильственного характера в России произошло благодаря системной работе по борьбе с терроризмом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что житель Югры обвиняется в финансировании террористов.