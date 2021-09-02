Москва, 3 сентября, 2021, 00:50 — ИА Регнум. Только восемь регионов России показывают рост заболеваемости COVID-19, в остальных наблюдается постепенное снижение или отсутствие роста, сообщила 2 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Дарья Драй ИА REGNUM Глава Роспотребнадзора Анна Попова

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"На сегодняшний день у нас восемь субъектов всего в стадии роста. И 47 субъектов в стадии снижения. А 30 остаются на плато, то есть нет пока динамики ни вверх, ни вниз», — объяснила она.

Попова выразила надежду на то, что властям на местах удастся «справиться с ситуацией настолько, что дальнейшее развитие будет исключительно снижением».

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что заболеваемость COVID-19 в России снижается пятую неделю подряд. По данным оперативного штаба на 2 сентября, за последние сутки выявили 18,9 тыс. случаев заражения коронавирусом. Всего в России с начала эпидемии выявили 6,96 млн заразившихся, 6,22 млн человек выздоровели.