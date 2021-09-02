Тирана, 2 сентября, 2021, 23:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 2 сентября представил новый состав правительственного кабинета страны. В третий раз подряд Эди Рама встанет во главе правительства Албании.

Ps.al Эди Рама

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, новым спикером парламента станет Линдита Никола, а заместителем премьер-министра — Арбен Ахметай, ранее занимавший посты министра экономики и главы комитета по реконструкции экономики.

Бывший министр обороны Ольта Джачка останется на посту министра Европы и иностранных дел, пост министра обороны сохранит за собой Нико Пелеши.

Министром юстиции станет Ульси Манья, МВД возглавит Бледи Чучи, министерство финансов — Делина Ибрахими. Энергетикой и инфраструктурой будет ведать Белинда Балуку, пост главы министерства здравоохранения и социального благополучия сохранит Огерта Манастирлиу.

Министром спорта будет Эвис Куши, министром сельского хозяйства — Фрида Крифта. Поднимать туризм после пандемии будет Миреля Кумбаро, а культурные скрепы будет беречь Эльва Маргарити.

Женщины возглавят четыре необычных министерства: по отношениям с парламентом — Элиса Спиропали, по защите предпринимательства — Эдона Биляли, проблем молодежи и детей — Бора Бужачи, стандартов и услуг — Мильва Икономи.

Напомним, коалиция партий во главе с Эди Рамой одержала победу на парламентских выборах 25 апреля этого года.