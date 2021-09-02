Тирана, 2 сентября, 2021, 23:26 — ИА Регнум. В Албании за последние сутки в результате обследования свыше 5637 пациентов выявлено 853 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели еще 526 пациентов. Об этом сообщило 2 сентября министерство здравоохранения и социальной защиты Албании.

Predrag Bubalo Мечеть Этхем-бей, Тирана

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

По данным министерства, всего в Албании выявлено 148 222 случая заражения коронавирусом, 134 802 человека уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2505 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них четверо — за последние 24 часа.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 10 915, из них треть приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 103 пациента, из них 16 — в тяжелом положении.

К июню эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась: суточная смертность от COVID-19 достигла нуля, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до двух десятков. Однако в августе ситуация стала ухудшаться. На фоне высокой смертности в соседних Косово и Северной Македонии эпидемиологическая ситуация в Албании, тем не менее, выглядит достаточно благополучно.