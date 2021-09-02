Мадрид, , 23:26 — REGNUM Папа Римский Франциск посетил Каталонию и в интервью для Cope Cadena назвал Косово примером нормализации отношений в случае выхода одного из регионов страны из ее состава. Папа призвал Испанию примириться с прошлым и отказаться от разрушительной идеологии.

Папа Римский Франциск Иван Шилов © ИА REGNUM

После кровопролитной Косовской войны и бомбежек территории Югославии силами НАТО силы югославской народной армии покинули территорию Косово и Метохии. Затем территорию края покинули несколько сотен тысяч сербов.

В 2008 году Косово провозгласило независимость от Сербии, однако Белград этой независимости не признал. Присутствие в Косово базы НАТО и стремление Сербии попасть в ЕС удерживает стороны от повторного горячего конфликта. В этой связи пример, приведенный Франциском, весьма неоднозначен.

Напомним, Каталония стремится к независимости от Испании. Испания же называет подобные устремления сепаратистскими и, чтобы не поддерживать их, не признает и независимости Косово.

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