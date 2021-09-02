Приштина, Сербия, 2 сентября, 2021, 23:18 — ИА Регнум. В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 2 сентября сообщили, что за сутки скончались 32 носителя коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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По официальным данным, в результате исследования 13 953 образцов в крае 2 сентября было выявлено 1612 носителей коронавируса. Большинство новых носителей заражены штаммом «Дельта». 2557 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Всего в Косово с начала пандемии выявлено 148 544 случая заражения, 119 471 пациент уже здоров, 2460 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, 32 из них — за последние сутки. Число активных случаев заражения составляет 26 524.

Высокая смертность заставила правительство Косово ужесточить ограничения: введен карантин и строгий масочный режим. В Косово произведено лишь 862 224 инъекции вакцины от коронавируса, 291 645 человек получили две дозы вакцины.