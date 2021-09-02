Тбилиси, , 22:33 — REGNUM Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о готовности к восстановлению отношений с Грузией вызвало неоднозначные реакции в грузинском обществе, что отразилось в многочисленных перепостах слов Лаврова и их обсуждении в грузинских соцсетях.

Особенно активная дискуссия развернулась в группе в соцсети Facebook, название которой с грузинского переводится как «Это слишком!». Большинство комментариев было негативным, а некоторые пользователи не стеснялись и нецензурных и бранных выражений и оценок.

Чаще всего повторялась одна фраза: «Вначале верни наши территории, а потом поговорим обо всем остальном».

«Ну что это такое? Мы что, напрасно воевали, напрасно проливали кровь наши бойцы? В Осетии и Абхазии? Тогда плевка достойна Грузия, если Бог это допустит. Не думаю все же, что Бог это допустит», — написал пользователь Р.Д.

«То, что Западу и Америке на нас наплевать, это проявилось в 2008 году. Мы должны принадлежать самим себе. Премьер прав», — возразила ему пользователь М.К. (Отметим, что заявление Сергея Лаврова последовало за решением премьер-министра Грузии отказаться от очередного многомиллионного кредита ЕС).

«Россия никому ничего не возвращает. Россия — саркома человечества, сама расширяется, а других убивает. Где Россия, там война, кровь, трупы, нищета и разврат. Воюет с православными Грузией, Украиной, Молдавией, Белоруссией. Россия — смерть», — вставил свое мнение З.Д.

«А то, что некоторые жен отправили в Европу ухаживать за склерозными стариками, и гуляют здесь за счет присылаемых оттуда денег? И еще русский народ ругают… Русская политика известна в мировом масштабе. В мире нет другого народа, подобного русскому», — вступился за Россию пользователь В.З.

«В конце-концов, мы все христиане», — согласился с ним Б.Р.

«Эти христиане 300 тысяч сделали беженцами и присвоили 20% территорий Грузии. Для меня они враги, а для кого-то братья и друзья», — вступила в полемику Ф.Ч.

«Да, конечно, они хотят Грузию без грузин, эти русские фашисты», — добавила М.А.

«Отобрав у нас территории, Россия наказала нас за то, что мы все взываем к ЕС и НАТО. Ни в НАТО, ни в Евросоюз нас не примут. Так зачем же мы потеряли эти территории?» — отметила Ц.Б.

Тем, кто неоднократно повторял «верните территории», ответил пользователь В.Г.: «Борьбой и войной хотят вернуть земли… Как бы войной не потерять новые территории…».

«Не забывайте, миллион грузин проживает в России!!!» — напомнила участникам дискуссии пользователь Н.Г.

«Как вы думаете, враждой можно вернуть территории или взаимоотношениями? Россию никто не заставит пойти на уступки. Ни Европа, ни Америка», — подчеркнула пользователь К.Г.

Аналогичные дискуссии развернулись на Facebook-страницах тех грузинских СМИ, которые перевели на грузинский и опубликовали заявление Лаврова.