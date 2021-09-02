Анкара, 2 сентября, 2021, 22:29 — ИА Регнум. Производство в Турции российской вакцины «Спутник V» будет налажено скоро, сообщил 2 сентября журналистам министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

International Labour Organization ILO Турция

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Отметив, что пока в Турции никаких отрицательных моментов в испытаниях российского препарата не выявили, чиновник сказал, что готовится производство.

Коджа «Не думаю, что этот процесс надолго затянется».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Анкара в апреле 2021 года договорилась с Москвой о производстве в Турции «Спутника V». Договор заключили Российский фонд прямых инвестиций и турецкая фармкомпания Viscoran.