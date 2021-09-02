Москва, 2 сентября, 2021, 22:00 — ИА Регнум. В России сохраняется преобладание штамма коронавируса «Дельта», заявила 2 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «России 1».

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По её словам, в России не наблюдается распространения новых штаммов коронавируса.

Попова

«И так громко шумевшая «Лямбда», и другие штаммы, — пока в РФ распространения этих штаммов нет. Превалирующим, как и в значительной части стран мира, в России остаётся штамм «Дельта».