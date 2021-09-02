Нью-Йорк, США, 2 сентября, 2021, 21:18 — ИА Регнум. Ситуация в афганской провинции Панджшер, где идут бои за контроль над регионом — между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронтом национального сопротивления Афганистана, грозит новыми жертвами среди мирных граждан, сообщил 2 сентября журналистам официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Афганистан

Дюжаррик «Ухудшается ситуация с доступом к нуждающимся в помощи. Как и в случае с любым конфликтом, мы призываем стороны не трогать мирных жителей, а также гражданскую инфраструктуру».

Он добавил, что Организация Объединённых наций возобновила гуманитарное авиасообщение с Афганистаном. Осуществляются перевозки между аэропортом Исламабада и афганскими Кандагаром и Мазари-Шарифом.