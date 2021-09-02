Осло, 2 сентября, 2021, 21:19 — ИА Регнум. Всем гражданам Норвегии в возрасте 12—15 лет будет предложена вакцина от COVID-19. Об этом 2 сентября в ходе пресс-конференции сообщила премьер-министр страны Эрна Сульберг, передает шведская новостная служба SVT Nyheter.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Отмечается, что данной возрастной группе будет предложена только одна доза вакцины от COVID-19.

«Мы понимаем, что одна доза не так хорошо защищает от заражения «Дельта-вариантом», как две дозы», — заявила Сульберг.

Премьер-министр также объявила, что четвертая, финальная фаза снятия антикоронавирусных ограничений в Норвегии откладывается.

«Дальнейшее послабление ограничений лишь увеличивает риск распространения инфекции», — отметила Сульберг.