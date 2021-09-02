Стокгольм, 2 сентября, 2021, 21:22 — ИА Регнум. В Швеции непривитые подростки несут на себе большую часть распространения коронавирусной инфекции. Однако в Агентстве общественного здравоохранения Швеции считают, что делать возможной вакцинацию для детей в возрасте 12−15 лет еще рано. Об этом 2 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Сегодня, 2 сентября, в Норвегии вакцина от COVID-19 стала доступна для подростков. В Финляндии вакцинация детей в возрасте от 12 лет уже началась. По данным шведской радиостанции Sveriges Radio, в Дании около 57% всех 12−15-летних получили первый компонент вакцины. Однако в Швеции вакцинация подростков до сих пор не разрешена.

«На настоящий момент мы пока не можем рекомендовать прививки этой группе населения», — заявила представитель Агентства общественного здравоохранения Швеции Карин Тегмарк Виселл в ходе пресс-конференции.