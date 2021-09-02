Глава МИД Чехии назвал дипскандал из-за Врбетице «размолвкой» с Россией
Прага, 2 сентября, 2021, 21:05 — ИА Регнум. В «точке замерзания» находятся отношения России и Чехии из-за происшествия в чешской Врбетице (взрыв на военных складах в 2014 году), заявил 2 сентября министр иностранных дел республики Якуб Кулганек, пишет Mlada fronta DNES.
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Якуб Кулганек
«После врбетицкой размолвки наши отношения с РФ находятся в точке замерзания».
Назвав отношения с Москвой «значимыми», он добавил, что на политику взаимоотношений не должны влиять эмоции. При этом идеи о том, что можно совсем порвать с Москвой, исключительно недальновидны.
Чешский дипломат добавил, что для Чехии выгодно партнёрство с Россией. Он считает, что в Чехии не стоит и начинать разговоров о закрытии чешского посольства в Москве.
«Иметь дипломатическое представительство, просто, практическая необходимость».