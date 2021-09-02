Прага, 2 сентября, 2021, 21:05 — ИА Регнум. В «точке замерзания» находятся отношения России и Чехии из-за происшествия в чешской Врбетице (взрыв на военных складах в 2014 году), заявил 2 сентября министр иностранных дел республики Якуб Кулганек, пишет Mlada fronta DNES.

Mzv.cz Якуб Кулганек

Кулганек «После врбетицкой размолвки наши отношения с РФ находятся в точке замерзания».

Назвав отношения с Москвой «значимыми», он добавил, что на политику взаимоотношений не должны влиять эмоции. При этом идеи о том, что можно совсем порвать с Москвой, исключительно недальновидны.

Чешский дипломат добавил, что для Чехии выгодно партнёрство с Россией. Он считает, что в Чехии не стоит и начинать разговоров о закрытии чешского посольства в Москве.