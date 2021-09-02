Женева, Швейцария, 2 сентября, 2021, 21:04 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 606 760 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 8758 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 2 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период с начала пандемии в мире выявлен уже 218 205 951 носитель коронавирусной инфекции, подтверждено 4 526 583 случая летального исхода.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 527 942 заболевших и 7308 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.