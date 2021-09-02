Бишкек, 2 сентября, 2021, 19:46 — ИА Регнум. В первом полугодии 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата в Киргизии достигла 19,4 тысячи сомов (16,7 тысячи рублей), что на 7,9% больше показателя аналогичного периода 2020 года. Об этом сообщили в национальном статистическом комитете.

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Между тем, с учетом инфляции, реальный размер зарплаты уменьшился на 2,6%.

В нацстаткоме отмечают, что в этот период заработные платы работников внебюджетной сферы превысили зарплаты бюджетников приблизительно в 1,6 раза.

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