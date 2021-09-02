Москва, 2 сентября, 2021, 19:27 — ИА Регнум. В тройку городов-лидеров для внутреннего туризма вошли Санкт-Петербург, Москва и Казань. Такой рейтинг составлен по результатам исследования, проведенного сервисом для планирования путешествий «OneTwoTrip», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Туризм

На выбор мест для отдыха влияют такие факторы, как развитая инфраструктура гостеприимства, наличие гостиниц, доступность общепита, транспортная доступность. Немаловажное значение имеет и культурная составляющая предстоящего отдыха, наличие культурно-досуговых учреждений, а также история места.

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Напомним, что Россию опоясывают не только южные моря. Многие путешественники советуют посетить Заполярную жемчужину — Мурманск.

В топ-10 городов, по мнению пользователей, помимо общепризнанных лидеров, также вошел Калининград и ряд городов российского юга. По отзывам путешественников, Сочи, Геленджик, Ялта, Краснодар, Севастополь, Анапа пока еще не могут конкурировать со столицами и туристическими центрами — Казанью и Калининградом по уровню сервиса, однако это с лихвой компенсируется близостью моря, теплым климатом и живописной природой.

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